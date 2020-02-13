Meteorolojiden kar uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden kar uyarısı

6 saat önce

Artvin'in iç kesimleri, Gümüşhane, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde kar bekleniyor.

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Artvin'in iç kesimleri, Gümüşhane, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne ve Eskişehir çevrelerinde yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimleri, Gümüşhane, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde kar yağışı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Gümüşhane, Hakkari, Ardahan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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