Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Marmara'nın doğusunda yarın kar nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği bildirildi.

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Marmara'nın doğusunda yarın kar nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği bildirildi. Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için de fırtına uyarısı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:38 

Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Ekonomi
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