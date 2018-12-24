Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Marmara'nın doğusunda yarın kar nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz
, İç Ege
, İç Anadolu
'nun kuzeybatısı ve Marmara
'nın doğusunda yarın kar nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği bildirildi. Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz
için de fırtına uyarısı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:38
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