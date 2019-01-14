Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı
2 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Eskişehir ve Balıkesir çevreleriyle yurdun çeşitli illerine yönelik kar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara
'nın kuzey ilçeleri, Eskişehir
ve Balıkesir
çevreleriyle yurdun çeşitli illerine yönelik kar ve fırtına uyarısı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:34
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