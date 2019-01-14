Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

2 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Eskişehir ve Balıkesir çevreleriyle yurdun çeşitli illerine yönelik kar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Eskişehir ve Balıkesir çevreleriyle yurdun çeşitli illerine yönelik kar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:34 

Eskişehir, Ankara, Ekonomi
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