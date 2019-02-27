Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar ve Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden Kar ve Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden Kar ve Fırtına Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden yarın gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt ( Şirvan, Pervari), Şırnak'ın doğu ( Beytüşşebap, Uludere), Van'ın güneybatı ( Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman'ın Sason ilçelerinde yoğun kar yağışı (25-50 santimetre) bekleniyor.

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:26 Kaynak: AA

İç Anadolu, Akdeniz, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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