Meteorolojiden Kar ve Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer fırtına bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar, Akdeniz
ve İç Anadolu
'nun bazı kesimlerinde yer yer fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden yarın gece saatlerine kadar Hakkari
, Bitlis
, Muş
çevreleri ile Siirt
( Şirvan
, Pervari
), Şırnak
'ın doğu ( Beytüşşebap
, Uludere
), Van
'ın güneybatı ( Gevaş
, Bahçesaray
, Çatak
, Gürpınar
) ve Batman
'ın Sason
ilçelerinde yoğun kar yağışı (25-50 santimetre) bekleniyor.
Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz
'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:26 Kaynak: AA
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