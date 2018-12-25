Meteorolojiden Kar ve Sağanak Uyarısı
32 dakika önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yoğun kar, Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
'nin bazı kesimlerinde yoğun kar, Doğu Akdeniz
'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve perşembe günü Erzincan
, Tunceli
, Bingöl
, Erzurum
, Muş
, Bitlis
, Ağrı
ve Kars
'ta kuvvetli ve yoğun kar yağışı görülmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde aynı tarihlerde Adıyaman
, Diyarbakır
, Şanlıurfa
, Mardin
, Siirt
ve Batman
'da çok kuvvetli yağmur
ve sağanak, yüksek kesimlerde ise yoğun kar görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın Hatay
, Kilis
, Gaziantep
, Osmaniye
ve Kahramanmaraş
'ta çok kuvvetli olması beklenirken, ani sel, su baskını
, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:12 Kaynak: AA
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