Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar ve Sağanak Uyarısı

Meteorolojiden Kar ve Sağanak Uyarısı

35 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Doğu Anadolu için kar, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için kar, batısı için sağanak, Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Kar ve Sağanak Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Doğu Anadolu için kar, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için kar, batısı için sağanak, Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleriyle Adıyaman il merkezi ve güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların, Diyarbakır ile Batman il merkezleri ve güney ilçelerinde, Siirt ve Şırnak il merkezleri ile batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Diyarbakır ve Batman'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçeleri için de yer yer yoğun kar yağışı tahmininde bulunuldu.

Kahramanmaraş çevreleriyle Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde beklenen kar yağışlarının da yarın gece saatlerinde yoğunlaşacağı öngörülüyor.

Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek kar yağışlarının çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Van'ın güney ilçeleriyle Hakkari ve Bitlis çevrelerinde, çarşamba sabah saatlerine kadar yoğun olmak üzere kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışlı bölgelerde buzlanma ve don, sağanak yağış beklenen yerlerde ise ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:28 Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Kar, Güncel
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