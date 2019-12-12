Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı

6 saat önce

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı, System.String[]

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın yağışların, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksekleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Konya ve Karaman çevrelerindeki yağışların bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi, Konya merkez ve güney ilçeleri ile Karaman il genelinde yer yer (15-20 kilogram/metrekare) olması ve 1600 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB'nin Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacağı iddia edildi
Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum

Son Dakika Haberleri
19:20 Türk Kızılaydan Suriye'ye insani yardım - Son Dakika
19:20 Hatay'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü - Son Dakika
19:19 Edirne emniyet müdürü: uyuşturucu satanlara hesabını soracağım - Son Dakika
19:18 'Türkiye, tam bağımsız savunma sanayi yolunda devam edecektir' - Son Dakika
19:17 Söke OSB'de jandarma karakolu açıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:26:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]