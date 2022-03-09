Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

09.03.2022 13:48
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, İç Anadolu, Marmara'nın güneyi ile doğusu ve Karadeniz kıyıları için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji, İç Anadolu, Marmara'nın güneyi ile doğusu ve Karadeniz kıyıları için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusunda beklenen yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyinde, Balıkesir'in ve Bursa'nın kuzeyinde deniz etkili kar sağanakları ile Bilecik çevrelerinde, Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin batısında yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların ise kuvvetli kar (10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması öngörülüyor.

Meteorolojik uyarıda, meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ege Bölgesi ve Antalya için zirai don uyarısı

Öte yandan tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege Bölgesi ile Antalya'da yarın akşam saatlerinden 16 Mart Çarşamba günü sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Çiftçilerin ve ilgililerin belirtilen uyarılar konusunda tedbirli olması istendi.

YORUMLAR
500
AKOM'da kar hazırlıkları AKOM'da kar hazırlıkları Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Meteoroloji, İç Anadolu, Marmara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
13:49 13 hakemin görevine son verilmişti! TFF Başkanı Özdemir: Kararımız kesindir
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:08 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamaya çalışıyor!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement