Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

5 dakika önce

Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu bölgelerde bugün başlayacak kar yağışının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Başta Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yollarında olmak üzere buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışına bağlı ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara karşı yetkililer ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu Sarhoş Yolcunun Hostesi Yumruklaması Nedeniyle Antalya Uçağı Soçi'ye Acil İniş Yaptı

Marketler, Patlıcan ve Biber Satmama Kararı Aldı Çocuklara Parkta "Öpüşelim mi" Deyip Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 11:52:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]