Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

1 saat önce

Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının perşembe gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı, System.String[]
Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının perşembe gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Konya, Antalya, Ekonomi
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