Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının perşembe gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının perşembe gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

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Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor

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