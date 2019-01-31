Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
1 saat önce
Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının perşembe gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının perşembe gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor
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