Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

51 dakika önce

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ardahan, Hatay çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:13 Kaynak: AA

Ardahan, Doğu Karadeniz, Güncel
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