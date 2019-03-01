Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

53 dakika önce

Artvin'in yüksek yerleri ve doğusu ile Ardahan'da yoğun kar bekleniyor.

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Artvin'in yüksek yerleri ve doğusu ile Ardahan'da yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Karadeniz, Sakarya, Çankırı,
Erzincan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Ardahan çevreleri ile Adana'nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ile Doğu Karadeniz'in
iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek
yağışların bu akşam saatlerinden itibaren 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde ( Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Aralıklarla etkili olacak kar yağışlarının oluşturabileceği buzlanma ile don, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

İç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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