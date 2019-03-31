Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı
35 dakika önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer yağmur, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Bitlis
çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zaman zaman yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece bir azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van
'da 3, Muş
'ta 4, Bitlis'te 1 ve Hakkari
'de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 9, Bitlis'te 4, Hakkari'de 8 ve Muş'ta 5 derece olması beklenmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışların Bitlis çevrelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:18 Kaynak: İHA
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