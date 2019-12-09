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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Hakkari ve Van için kar yağışı uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Hakkari ve Van için kar yağışı uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Hakkari'de 3, Bitlis'te 2, Muş'ta 4 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Hakkari, Bitlis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
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