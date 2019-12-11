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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceğini duyurdu.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceğini duyurdu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu belirtilerek, "Öğle saatlerine kadar Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın; genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van ve Hakkari'de 4, Bitlis'te 1 ve Muş'ta 5 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
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