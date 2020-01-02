Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde akşam saatlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde akşam saatlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren de kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 3, Hakkari'de eksi 2, Bitlis'te 0 ve Muş'ta 2 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor
İstanbul'da kısa süreli kar yağdı İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı Ayder Yaylası'nda tatilciler, kar altında horon keyfi yaptı

Son Dakika Haberleri
15:36 17 kişi kumar oynarken yakalandı - Son Dakika
15:36 İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ - Son Dakika
15:36 (Görüntülü) İSTANBUL -FATİH'TE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - 2 - Son Dakika
15:36 Sadakataşı Derneğinden çocukları ısıtan yardım - Son Dakika
15:31 Pamukkale Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçti - Son Dakika
15:03 Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
14:47 İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 15:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]