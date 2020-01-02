Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde akşam saatlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren de kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 3, Hakkari'de eksi 2, Bitlis'te 0 ve Muş'ta 2 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN