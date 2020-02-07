Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

7 saat önce

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada akşam saatlerinden itibaren Kayseri'de kar yağışının etkili olacağı bildirilerek vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada akşam saatlerinden itibaren Kayseri'de kar yağışının etkili olacağı bildirilerek vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı bildirilerek; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde görülecek kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Ayrıca vatandaşların buzlanma, don olayı, ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli olmaları uyarılarında bulunuldu. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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