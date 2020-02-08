Meteorolojiden kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısı

29 dakika önce

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde bugün kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Meteorolojiden kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısı, System.String[]

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde bugün kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz,

Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu

Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz

kıyılarında yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve karla

karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması öngörülüyor.

Batı Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli

ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ile

iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey

ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek.


Rüzgarın, İç Ege,

İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun

batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:10 Kaynak: AA
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