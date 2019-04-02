Meteorolojiden Kar Yağışı ve Çığ Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kar yağışı ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kar yağışı ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması ve yağışların Bitlis
çevrelerinde kuvvetli olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıkların da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van
'da 2, Muş
'ta 3, Bitlis'te 0 ve Hakkari
'de ise 3 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 8, Bitlis'te 5, Hakkari'de 5 ve Muş'ta 10 derece olması beklenmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:18 Kaynak: İHA
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