Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi için yoğun kar yağışı, rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı ve Karadeniz Bölgesi'nin genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde ( Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı) 20 cm. üzerinde yoğun kar, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, zamanla yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışlarının perşembe sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.

Bölgenin iç kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerlerde) yoğun kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi, şehirlerarası otoban, kara yolları ve geçitlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren güney güneydoğu yönlerden, Batı Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz'de, akşam saatlerinde ise Doğu Karadeniz'de etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışı, rüzgar ve fırtınaya bağlı, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı hava tahmin raporları ile anlık meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerekiyor.