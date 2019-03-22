Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Karadeniz'de Zirai Don Uyarısı

Meteorolojiden Karadeniz'de Zirai Don Uyarısı

1 saat önce

Karadeniz'in iç kesimlerinde orta ve kuvvetli zirai don bekleniyor.

Meteorolojiden Karadeniz'de Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Karadeniz'in iç kesimlerinde orta ve kuvvetli zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 24-26 Mart tarihleri arasında Karadeniz'in iç kesimlerinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı üretici ile vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:06 Kaynak: AA

Karadeniz, Güncel
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