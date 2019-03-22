Meteorolojiden Karadeniz'de Zirai Don Uyarısı
1 saat önce
Karadeniz'in iç kesimlerinde orta ve kuvvetli zirai don bekleniyor.
Karadeniz
'in iç kesimlerinde orta ve kuvvetli zirai don bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 24-26 Mart tarihleri arasında Karadeniz'in iç kesimlerinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı üretici ile vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:06 Kaynak: AA
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