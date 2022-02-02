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Meteorolojiden Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

02.02.2022 15:30
Meteorolojiden Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün ve yarın kuvvetli güneyli rüzgarlar ve gelecek günlerde kar yağışları beklendiğinden Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, olası çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı - Son Dakika


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