Meteorolojiden Kastamonu ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu ile Çorum çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Açıklamada vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.