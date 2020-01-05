Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji, Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı, System.String[]

Meteoroloji, Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri kent genelinde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına bekleniyor.

Hızı saatte 80 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kayseri'de yarın saat 06.00'dan 7 Ocak saat 09.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesine karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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