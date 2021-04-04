Meteorolojiden Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için fırtına uyarısı

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın 00.00-18.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olması öngörülüyor. Güneyden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Son Dakika

Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı!

CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü

Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi

Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam

Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz

Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti

Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı

PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti