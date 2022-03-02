Meteorolojiden Kayseri ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Kayseri ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

02.03.2022 15:34
Meteorolojiden Kayseri ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri ve Sivas'ta bugün ile yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri ve Sivas'ta bugün ile yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yarın akşama kadar kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Güney yönlü esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çığ, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji, Kayseri, Fırtına, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Kayseri ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika


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