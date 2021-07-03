Meteorolojiden Kırıkkale için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Kırıkkale çevrelerinde bugün akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale çevrelerinde bugün akşam saatlerinde öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.