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Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı

21.06.2021 17:52
Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Kırıkkale, Bolu ve Karabük'te yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Kuvvetli sağanak nedeniyle olası sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Salı günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük), ile Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(İHA)

Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Kırıkkale, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika


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