Meteorolojiden Kırıkkale ve Çankırı için yağışlı hava uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmede, Kırıkkale ve Çankırı illerinin cuma gününden itibaren ılık ve yağışlı hava sistemlerinin etkisi altına gireceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Kırıkkale ve Çankırı il genelinde cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Yapılan son dakika yağışlı hava sisteminin Orta Akdeniz üzerinden geleceği belirtildi. Havanın cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. - KIRIKKALE