Meteorolojiden Kırıkkale ve çevresinde fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale çevresinde fırtına uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Düzce çevrelerinde, güneybatıdan (lodos) kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - KIRIKKALE