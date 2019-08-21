Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kırşehir ve Yozgat için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Kırşehir ve Yozgat için sağanak uyarısı

1 saat önce

Kırşehir ve Yozgat'ta akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden Kırşehir ve Yozgat için sağanak uyarısı, System.String[]
Kırşehir ve Yozgat'ta akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün Kırşehir, Yozgat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.
Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulunulan açıklamada, sağanağın saat 19.00'a kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.
Kırşehir, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:06 Kaynak: AA
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