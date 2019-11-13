Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

6 saat önce

Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde bu geceden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı, System.String[]

Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde bu geceden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışın geceden itibaren Çanakkale'nin batı kıyıları (Çanakkale merkezi, Gökçeada, Eceabat, Ezine, Ayvacık, Bozcaada ilçeleri), İzmir'in güney ve batı kıyıları (İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk ilçeleri), Aydın'ın batısı ( Söke, Kuşadası, Didim ilçeleri), Muğla ili geneli ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) "kuvvetli" (21-50 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.

Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde ise sağanağın "çok kuvvetli" (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Çanakkale, Akdeniz, Muğla, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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