Meteorolojiden Konya'da fırtına uyarısı - Son Dakika

Konya'da perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya genelinde 27 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.