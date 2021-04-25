Meteorolojiden Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı

25.04.2021 10:19
Meteorolojiden Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı, System.String[]

Konya'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesinin beklendiği belirtildi.

Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahminin edildiği ifade edilen açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarında da 3 ila 5 derece azalma beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika


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