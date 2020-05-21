Meteorolojiden Konya için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Konya için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, kentte etkili olacak rüzgarın, güneybatı yönünden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın saatteki hızının 40-60 kilometreyi, yer yer 70-80 kilometreyi bulması öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.