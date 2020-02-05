Meteorolojiden Konya için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Konya için kuvvetli yağış uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Konya'nın güney ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Konya için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Konya'nın güney ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Konya'da etkisini artırması beklenen sağanağın, güney ilçelerinde ( Seydişehir, Akören, Derebucak, Yalıhöyük, Ahırlı, Bozkır, Güneysınır, Hadim ve Taşkent) yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Alacabel Geçidi başta olmak üzere 1500 metreden yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu kapsamda sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Seydişehir, Taşkent, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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