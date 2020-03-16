Meteorolojiden Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı - Son Dakika

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın saatteki hızının 50-80 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulması öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.