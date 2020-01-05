Meteorolojiden Konya, Karaman ve Niğde için kuvvetli kar uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden Konya, Karaman ve Niğde için kuvvetli kar uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Konya, Karaman ve Niğde için kuvvetli kar uyarısı

7 saat önce

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya, Karaman ve Niğde'de kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden Konya, Karaman ve Niğde için kuvvetli kar uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya, Karaman ve Niğde'de kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde beklenen kar yağışının, Konya, Karaman ve Niğde'nin güney kesimlerinde salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli olacağı belirtildi.

Karın, bölgenin yüksek kesimlerinde salı günü gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, başta Alacabel ile Sertavul Geçidi olmak üzere kara yollarında görülebilecek buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Karaman, Niğde, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı
Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak

Son Dakika Haberleri
23:06 İran DMTK Genel Sekreteri Rızayi: "Askeri cevabımızdan sonra ABD girişimde bulunursa İsrail'i... - Son Dakika
23:05 Zonguldak otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
23:01 DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika
23:00 Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
23:00 Otomobil 40 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 23:11:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden Konya, Karaman ve Niğde için kuvvetli kar uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]