Meteorolojiden Konya ve Karaman için kuvvetli kar uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden Konya ve Karaman için kuvvetli kar uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Konya ve Karaman için kuvvetli kar uyarısı

7 saat önce

Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da pazar günü kuvvetli kar beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden Konya ve Karaman için kuvvetli kar uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da pazar günü kuvvetli kar beklendiği bildirildi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde görülecek olan yağışın, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman çevresinde kuvvetli olacağı belirtildi.

Karın bölgenin yüksek kesimlerinde pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğinin vurgulandığı açıklamada, başta Alacabel ve Sertavul Geçidi ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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