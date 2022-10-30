Meteorolojiden kritik uyarı! 9 ilimizde toz taşınımı yaşanacak - Son Dakika
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Meteorolojiden kritik uyarı! 9 ilimizde toz taşınımı yaşanacak

31.10.2022 00:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazartesi günü için Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yaptı. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da etkili olacak olan toz taşınımı sebebiyle ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ OLABİLİR"

Meteoroloji'den bugün yapılan açıklama şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Çöllerde göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir. Bu durum toz taşınımı olarak tarif edilir. Toz taşınımı, etkisini toz fırtınalarıyla daha uzak alanlara taşıyabilir.

Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

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