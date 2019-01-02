Meteorolojiden Kuvvetli Fırtına Uyarısı
37 dakika önce
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için yarın öğleden itibaren cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Konya
, Karaman
, Aksaray
ve Niğde
için yarın öğleden itibaren cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölge genelinde etkili olan rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren cuma gününe kadar şiddetini artırarak güneyden kuvvetli, zaman zaman fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.
Açıklamada, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:44 Kaynak: AA
Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı
Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu