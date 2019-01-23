Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden Kuvvetli Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Konya ve Karaman'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, kuvvetli fırtına sebebiyle başta soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:25 Kaynak: AA

Konya, Karaman, Güncel
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