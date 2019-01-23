Meteorolojiden Kuvvetli Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya
ve Karaman
'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Konya ve Karaman'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmininde bulunuldu.
Açıklamada, kuvvetli fırtına sebebiyle başta soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:25 Kaynak: AA
Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri
2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı
Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil
Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat