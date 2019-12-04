Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
6 saat önce
Batı ve Orta Akdeniz'de yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:08 Kaynak: AA
Batı ve Orta Akdeniz'de yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Batı ve Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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