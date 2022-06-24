Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

24.06.2022 18:22
Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğu su için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bitlis ve Bingöl çevreleri ile Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların pazar günü de Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Van, Şırnak ve Hakkari ile Siirt'in doğu kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Söz konusu bölgelerde de ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

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