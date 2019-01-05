Meteorolojiden Kuvvetli Kar Uyarısı
38 dakika önce
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya
ve Karaman
'da pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Konya ve Karaman'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.
Açıklamada, Konya- Antalya
yolu Alacabel mevkisi ile Karaman- Mut
yolu Sertavul mevkisinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:46 Kaynak: AA
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