Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteorolojiden Kuvvetli Kar Uyarısı

2 saat önce

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Aksaray'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden Kuvvetli Kar Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Aksaray'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray'da bu geceden itibaren etkili olacak kar yağışının, gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Aksaray, Güncel
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