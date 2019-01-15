Meteorolojiden Kuvvetli Kar Uyarısı
2 saat önce
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Aksaray'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Aksaray
'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray'da bu geceden itibaren etkili olacak kar yağışının, gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.
Açıklamada, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:28 Kaynak: AA
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