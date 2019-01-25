Meteorolojiden Kuvvetli Kar Uyarısı
2 saat önce
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar beklendiği bildirildi.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Konya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli kar yağışının pazar günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmininde bulunulduğu aktarıldı.
Açıklamada, kuvvetli kar sebebiyle buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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