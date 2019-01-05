Meteorolojiden kuvvetli kar ve fırtına uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya
ve Karaman
'da pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji, Batı Karadeniz
'in doğusu ile Doğu ve Batı Akdeniz
için de fırtına uyarısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:30
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