Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden kuvvetli kar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar ve fırtına uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden kuvvetli kar ve fırtına uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya ve Karaman'da pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu ve Batı Akdeniz için de fırtına uyarısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:30 

Konya, Karaman, Ekonomi
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