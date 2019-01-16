Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

2 saat önce

Kayseri ve Sivas'ın bazı ilçelerinde yarın için kuvvetli rüzgar ve kar sürgünü uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı, System.String[]
Kayseri ve Sivas'ın bazı ilçelerinde yarın için kuvvetli rüzgar ve kar sürgünü uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri'nin Yahyalı, Develi, Tomarza, Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri ile Sivas'ın Gürün, Divriği ve Kangal ilçelerinde hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın etkisi ve devam eden kardan dolayı oluşacak buzlanma, tipi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var

Atanamayan Öğretmen Adayı Çareyi Köyünde Buldu 31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:21:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]