Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
2 saat önce
Kayseri ve Sivas'ın bazı ilçelerinde yarın için kuvvetli rüzgar ve kar sürgünü uyarısı yapıldı.
Kayseri
ve Sivas
'ın bazı ilçelerinde yarın için kuvvetli rüzgar ve kar sürgünü uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri'nin Yahyalı
, Develi
, Tomarza
, Pınarbaşı ve Sarız
ilçeleri ile Sivas'ın Gürün
, Divriği
ve Kangal
ilçelerinde hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarın etkisi ve devam eden kardan dolayı oluşacak buzlanma, tipi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:19 Kaynak: AA
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