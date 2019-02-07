Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
25 dakika önce
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce, Hatay ve Osmaniye'de yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce, Hatay
ve Osmaniye
'de yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Osmaniye ve Hatay kent merkezi ile İskenderun
, Erzin
, Dörtyol
, Arsuz
, Payas
, Belen
, Yayladağ ve Samandağ
ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması istendi.
Öte yandan, yarın Adana
, Mersin
, Kilis
, Gaziantep
ve Kahramanmaraş
'ta yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde ise yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:13 Kaynak: AA
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