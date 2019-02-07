Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

25 dakika önce

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce, Hatay ve Osmaniye'de yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce, Hatay ve Osmaniye'de yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Osmaniye ve Hatay kent merkezi ile İskenderun, Erzin, Dörtyol, Arsuz, Payas, Belen, Yayladağ ve Samandağ ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, yarın Adana, Mersin, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde ise yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:13 Kaynak: AA

İskenderun, Osmaniye, Hatay, Güncel
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